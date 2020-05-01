رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رابطة الشئون الإفريقية بـ«الصحفيين» تدين حادث بئر العبد الإرهابى

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:02 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أ ش أ
طباعة
أدانت رابطة الشئون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، العمل الإرهابي الخسيس والغادر الذى استهدف بعضًا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة في بئر العبد شمال سيناء أمس الخميس.

وأعربت الرابطة، في بيان اليوم الجمعة، عن تعازيها لأسر الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن دفاعًا عنه ضد قوى الشر التي تحاول تعكير أمنه واستقراره، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الكاتب الصحفي أشرف بدر، رئيس الرابطة، إن قيام هؤلاء الإرهابيين باستهداف الجنود فى شهر رمضان، شهر الرحمة، هو أكبر دليل على أن منهاج جماعات الشر هو الغدر وقسوة القلوب، والإسلام منهم براء، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال لن تنال من عزيمة الجيش المصري البطل القادر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأكد أمين عام الرابطة أن تبني مصر فكرة القضاء على الإرهاب وأوصاله فى إفريقيا والمنطقة العربية يتطلب من كل الدول التعجيل باتخاذ خطوات عملية مع مصر لتضييق الخناق على هذه الجماعات الإرهابية في القارة والمنطقة عمومًا، الأمر الذى سيؤدي إلى بسط الأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي عمومًا.

وأضاف أن مصر عازمة وبكل قوة على محاربة الأفكار المتطرفة التي تحاول العبث بأمن مصر وإفريقيا والعالم العربي، رغم كل التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة

السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم: يسطرون ملحمة تاريخية لتغيير الواقع

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

الأكثر قراءة

صدمة حمدي الميرغني في «رامز مجنون رسمي»

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

استهداف تكفيريين شديدى الخطورة فى عملية نوعية بسيناء

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة القوى العاملة

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
المناضلون فى الدراما.. فى بيتنا رجل لكن لا وقت للحب
ماجد حبته
رد فعل «إخوانى» بائس ويائس
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
المزيد

الثقافة

رضا عبد الرحمن: العمال مصدر إلهام الكثير من أعمال الفن التشكيلي

أحمد عبد الرازق أبو العلا يكشف كيف عالج الإبداع الأدبي شخصية العامل

اتحاد كتاب مصر يدين الاعتداءات الإرهابية في سيناء

حمدي البطران: الاشتراكية سبب ظهور أدب العمال في الستينات