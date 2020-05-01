رابطة الشئون الإفريقية بـ«الصحفيين» تدين حادث بئر العبد الإرهابى

أدانت رابطة الشئون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، العمل الإرهابي الخسيس والغادر الذى استهدف بعضًا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة في بئر العبد شمال سيناء أمس الخميس.وأعربت الرابطة، في بيان اليوم الجمعة، عن تعازيها لأسر الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن دفاعًا عنه ضد قوى الشر التي تحاول تعكير أمنه واستقراره، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وقال الكاتب الصحفي أشرف بدر، رئيس الرابطة، إن قيام هؤلاء الإرهابيين باستهداف الجنود فى شهر رمضان، شهر الرحمة، هو أكبر دليل على أن منهاج جماعات الشر هو الغدر وقسوة القلوب، والإسلام منهم براء، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال لن تنال من عزيمة الجيش المصري البطل القادر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.وأكد أمين عام الرابطة أن تبني مصر فكرة القضاء على الإرهاب وأوصاله فى إفريقيا والمنطقة العربية يتطلب من كل الدول التعجيل باتخاذ خطوات عملية مع مصر لتضييق الخناق على هذه الجماعات الإرهابية في القارة والمنطقة عمومًا، الأمر الذى سيؤدي إلى بسط الأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي عمومًا.وأضاف أن مصر عازمة وبكل قوة على محاربة الأفكار المتطرفة التي تحاول العبث بأمن مصر وإفريقيا والعالم العربي، رغم كل التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.