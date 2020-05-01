تفاصيل الحلقة السابعة من «سكر زيادة»

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "سكر زيادة"، بأخذ نبيلة عبيد الفيلا بشكل كامل، وتجعلها مطعم كبير، خاصة وأن زباين المطعم أصبحوا أكثر من الاول بعد ظهورها على التلفزيون، وهو ما يتسبب في ضيق لنادية الجندي، بسبب إحساسها بسرقة الفكرة وتخوفها من أن تستحوذ الأخرى على الفيلا بشكل كامل.وعلى نفس الجانب تساعد سميحة أيوب نبيلة عبيد في المطعم، وتقوم بطهي الأكل كله، وتعمل هالة فاخر على مساعدتهما في حمل الأطفال وهو ما يضايق نادية الجندي تمامًا، لإحساسها بالخيانة من جانبهم لمساعدتهم عدوتها في الفيلا.وتستكمل الأحداث بمحاول نادية الجندي الانتقام منهم وتدمير مشروع عدوتها "أكل بيتي"، حيث تغلق الكهربا تماما عن المطعم، وتأخذ الأكل وتقوم بتخبئته، حتى ينزعج الزباين ويتركوا المعطم فاضي ويفشل المشروع.وتحاول سميحة أيوب أن تقنع ابنتها نادية الجندي لمساعدة نبيلة عبيد، حتى يعود المطعم لحالته الأولى، خاصة وأنها أعجبت بالفكرة التي حلمت أن تحققها، وهو ما تقتنع في النهاية وتقف بجانبهما.وتعود لهالة فاخر الحالة النفسية، حيث تتحدث عن زوجها الراحل قبل سنوات على أنه لا زال على قيد الحياة، وهو ما يجعلهم غاضبين بسبب حالتها السيئة للغاية، ليحاولوا جميعًا أن يساعدوها من خلال طلبهم للطبيب النفسي حتى يأتي ليراها ويعالجها.وتنتهي الحلقة بظهور مصطفى أبو سريع، ابن نبيلة عبيد، وتطلب منه المساعدة في حالة هالة فاخر لأن لديها حالة فراغ عاطفي.العمل مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.ويظهر خلال الحلقات عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.المسلسل من بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.