رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة السابعة من «سكر زيادة»

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:41 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "سكر زيادة"، بأخذ نبيلة عبيد الفيلا بشكل كامل، وتجعلها مطعم كبير، خاصة وأن زباين المطعم أصبحوا أكثر من الاول بعد ظهورها على التلفزيون، وهو ما يتسبب في ضيق لنادية الجندي، بسبب إحساسها بسرقة الفكرة وتخوفها من أن تستحوذ الأخرى على الفيلا بشكل كامل.

وعلى نفس الجانب تساعد سميحة أيوب نبيلة عبيد في المطعم، وتقوم بطهي الأكل كله، وتعمل هالة فاخر على مساعدتهما في حمل الأطفال وهو ما يضايق نادية الجندي تمامًا، لإحساسها بالخيانة من جانبهم لمساعدتهم عدوتها في الفيلا.

وتستكمل الأحداث بمحاول نادية الجندي الانتقام منهم وتدمير مشروع عدوتها "أكل بيتي"، حيث تغلق الكهربا تماما عن المطعم، وتأخذ الأكل وتقوم بتخبئته، حتى ينزعج الزباين ويتركوا المعطم فاضي ويفشل المشروع.

وتحاول سميحة أيوب أن تقنع ابنتها نادية الجندي لمساعدة نبيلة عبيد، حتى يعود المطعم لحالته الأولى، خاصة وأنها أعجبت بالفكرة التي حلمت أن تحققها، وهو ما تقتنع في النهاية وتقف بجانبهما.

وتعود لهالة فاخر الحالة النفسية، حيث تتحدث عن زوجها الراحل قبل سنوات على أنه لا زال على قيد الحياة، وهو ما يجعلهم غاضبين بسبب حالتها السيئة للغاية، ليحاولوا جميعًا أن يساعدوها من خلال طلبهم للطبيب النفسي حتى يأتي ليراها ويعالجها.

وتنتهي الحلقة بظهور مصطفى أبو سريع، ابن نبيلة عبيد، وتطلب منه المساعدة في حالة هالة فاخر لأن لديها حالة فراغ عاطفي.

العمل مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

ويظهر خلال الحلقات عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

المسلسل من بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

موضوعات متعلقة

خبر سار عن حقن مصابى كورونا بـ«بلازما المتعافين» (فيديو)

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تردد قناه mbc 5 على النايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

اتحاد الناشرين المصريين ينعى شهداء سيناء