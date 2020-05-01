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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العربية للتصنيع»: صممنا بوابات تعقيم ضد «كورونا»

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:55 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال المستشار أيمن موسى، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، إن الهيئة منذ بداية أزمة كورونا وهى تعمل على تسخير إمكانياتها للتصدي للأزمة، وذلك من خلال توفير الوسائل الوقائية والعلاجية.

وأضاف "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنهم صمموا بوابات تعقيم للأفراد لاستخدامها في المنشآت، موضحا أنهم اختبروا بعض المواد الفعالة لاستخدامها في التطهير بالبوابات، والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها، وأنها آمنة على الإنسان.

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، أنهم حولوا المواد المطهرة التي تقرر استخدامها في عملية التطهير إلى ما يشبه الضباب بدلا من الرذاذ المائي، لافتا إلى أن بوابات التعقيم توفر آلية قياس درجة الحرارة، وإذا زادت الحرارة عن 37 درجة تصدر إنذارًا، كما تسجل صورة الشخص.

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