مشاهدة تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار

كما تظهر الحلقة الثالثة طبيعة تربية هشام عشماوي منذ أن كان طفل حيث عرض مشهد فلاش باك يوضح قسوة والد هشام عشماوي عليه في طفولته وتربية بشكل خاطئ، ويظهر في نهاية الحلقة الثالثة ظهور موكب الامير أبو بكر البغدادي وهو يذهب للقاء هشام عشماوي.





يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي الحلقة الثالث ينجح أحمد المنسي في الثأر لأصدقائه والقبض على العقل المدبر لمذبحة رفح الأولى التي راح ضحيتها عدد كبير من الجنود المصرين، ويقبض علي زعيم التنظيم حيًا، كما تم تكليفه ويدور حوار بينه وبين زعيم التنظيم الإرهابي يوضح مدي حب المنسي لعمله ورغبته في الاستشهاد، بعد انتهاء العملية يستقبل المنسي مولودته الجديدة، ويحزن على فراق صديقه النقيب علي (أسر ياسين) الذي استشهد أثناء العملية.وخلال أحداث الحلقة الثالثة يسافر الإرهابي هشام عشماوي لتركيا ويلتقي بأبو مصعب ويكلفه بتدريب عناصر الجماعة الإرهابية على القتال من أجل القيام بعمليات إرهابية في مصر.