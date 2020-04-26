رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مشاهدة تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:03 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
طباعة
يقدم لكم «الدستور» التفاصيل الكاملة لحلقة مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة الذي يلعب دور الشهيد أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي الذى يلعب دور الإرهابي هشام عشماوي.

التفاصيل الكاملة للحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار

وفي الحلقة الثالث ينجح أحمد المنسي في الثأر لأصدقائه والقبض على العقل المدبر لمذبحة رفح الأولى التي راح ضحيتها عدد كبير من الجنود المصرين، ويقبض علي زعيم التنظيم حيًا، كما تم تكليفه ويدور حوار بينه وبين زعيم التنظيم الإرهابي يوضح مدي حب المنسي لعمله ورغبته في الاستشهاد، بعد انتهاء العملية يستقبل المنسي مولودته الجديدة، ويحزن على فراق صديقه النقيب علي (أسر ياسين) الذي استشهد أثناء العملية.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة يسافر الإرهابي هشام عشماوي لتركيا ويلتقي بأبو مصعب ويكلفه بتدريب عناصر الجماعة الإرهابية على القتال من أجل القيام بعمليات إرهابية في مصر.

كما تظهر الحلقة الثالثة طبيعة تربية هشام عشماوي منذ أن كان طفل حيث عرض مشهد فلاش باك يوضح قسوة والد هشام عشماوي عليه في طفولته وتربية بشكل خاطئ، ويظهر في نهاية الحلقة الثالثة ظهور موكب الامير أبو بكر البغدادي وهو يذهب للقاء هشام عشماوي.

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موضوعات متعلقة

الصحة: 10 وفيات و215 إصابة جديدة بكورونا

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

الصحة: 10 وفيات و215 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

غدا.. ماراثون رياضي أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)

إتاحة كتاب «الأغاني» لـ أبو الفرج الأصفهاني عبر بوابة الثقافة مجانًا

«الثقافة الفلسطينية» تنظم حفلًا موسيقيًا لـ عدنان جبران غدًا

ألفت عثمان تنتهى من كتابة سيناريو فيلم «قصر قارون»