مصرع شخص سقط من أعلى عقار بالمطرية

شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية عندما لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار سكني أثناء قيامه بصيانة الدش.البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع شخص من أعلى عقار سكني بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين مصرع شخص فى العقد الثالث من العمر، أثناء صعوده لصيانة الدش ليختل توازنة ويسقط من أعلى سطح عقار بالطابق الرابع، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.