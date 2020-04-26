عبدالباسط حمودة يبكى فى «شيخ الحارة»: «أمى واحشانى»

لم يستطع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، احتباس دموعه وهو يغني أغنية "راحوا الحبايب"، للمطرب الراحل أحمد عدوية.ورد حمودة، على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، من هم الحبايب، قائلا: "أمي وأبويا وإخواتي، أمي واحشاني".وعن أهم مطرب شعبي في تاريخ مصر، قال عبدالباسط: "محمد رشدي يأتي بعده العزبي وأحمد عدوية".وقالت إيناس الدغيدي لعبدالباسط حمودة، إنه عجز وعليه أن يعتزل، فرد، قائلا: "قدامي عشرين سنة كمان، أنا لسة في عزي، وعمري 55 سنة".وأشار عبدالباسط، إلى أن أهم نجوم جيله أحمد عدوية، وحسن الأسمر ومحمود العربي وعلي الحجار.