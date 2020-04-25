عبد الباسط حمودة: «أنا اللي نجحت عمر كمال» (فيديو)

أكد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، رفضه لاستخدام ألفاظ خادشة للحياء في أغاني المهرجانات.وكشف خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، رأيه في أشهر نجوم المهرجانات.وقال عبد الباسط حمودة: "حسن شاكوش بيغني بس بيزعق كتير وهو شاربني بس مش بالطريقة دي ولازم يبقى فاهم أنا بعمل ايه ويفكر في الشغل".وأردف: "حسن شاكوش مغني جيد وليس مطرب مهرجانات، وعمر كمال طبعا مغني وأنا اللي منجحه وعمل معايا فيديو كليب نجحته، أما حمو بيكا مش بيغني وهو وزمايله بيقولوا احنا مش بنغني واحنا بنعمل مهرجانات".