مستشار «ناصر العسكرية»: كان هناك إصرار على عدم التفريط في شبر من سيناء

قال اللواء طه محمد السيد، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية، إن استعادة سيناء لم تتم في يوم وليلة، بل على عدة مراحل استمرت 22 عاما، في إصرار على عدم التفريط في شبر واحد من تراب الوطن، موضحًا أن أول مرحلة تتمثل في الحرب العسكرية 6 أكتوبر 1973، والتي أظهر خلالها الجيش المصرى تفوق وبسالة لا نظير لهما.وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الثانية في فترة الصراع العسكري والسياسي معًا، والتي استمرت حتى 1975، ومن ثم جاءت المرحلة الثالث والتي تتمثل في المفاوضات، حتى استردت مصر كل شبر في أرض سيناء.ووجه "السيد"، التحية لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم رخصية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن ودفع الغالي والنفيس من أجل عدم التفريط في أي شبر من الأرض المصرية.