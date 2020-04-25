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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هما الضابطان المفصولان اللذان ظهرا في «الاختيار»؟

السبت 25/أبريل/2020 - 03:12 م
الاختيار
الاختيار
إيمان ماهر
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وقع مسلسل "الاختيار" الذي تم عرض أولى حلقاته، أمس، كالصاعقة على رؤوس إرهابيي الاخوان، بل أشد هولًا بعدما كشف عن ضابطين مفصولين هما عماد الدين أحمد، وليد محمد بدر من زبانية هشام عشماوى.

كان الضابط المفصول عماد الدين أحمد عبدالحميد،  مساعد هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين في ليبيا، وكنيته " الشيخ حاتم "، انضم إلى تنظيم بيت المقدس في سيناء، لكن عقب مبايعة التنظيم لـ"داعش" وتحوله إلى "ولاية سيناء" انشق عنه، وسافر إلى سوريا بطريق غير شرعي، ليلتحق بجماعة إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة تدعى "ثوار ليبيا".

قاد الإرهابى عملية الواحات، أكتوبر 2017، وقتلته قوات الأمن المصرية خلال تمسيط المنطقة بعد العملية وقضت على أفراد الخلية والقت القبض على الإرهابي ليبي الجنسية يدعى علي عبدالرحيم المسماري الذي تم إعدامه فيما بعد.

أما الضابط المفصول من القوات المسلحة، وليد بدر بدأ حياته في سلاح الشؤون الإدارية، حتى وصل إلى رتبة رائد، قبل أن ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية، وينضم إلي جماعة أنصار بيت المقدس، بعد فصله من القوات المسلحة عام 1997.

تدرب "بدر" في ليبيا، وغزة، وتنقل بين عدد من الدول مثل أفغانستان وباكستان، وعمل فترة مع الجيش الحر بسوريا ثم عاد إلى مصر في فترة حكم المعزول.

وقاد محاولة اغتيال فاشلة لموكب وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، وزعم في فيديو بثته جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليته عن محاولة الاغتيال.



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