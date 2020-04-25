تليفزيون هونج كونج: من المستحيل تعافي كيم يونج أون

أفاد تقرير لصحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية، اليوم السبت، بأن هناك تكهنات حول وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.تأتى تلك الأنباء عقب تقرير لنائب مدير تليفزيون هونج كونج تحدث عن حالته المتأخرة، خاصة عقب إرسال الصين فريقا طبيا لتحديد حالته الصحة.وقال جان سون، إن الحالة الصحية للزعيم الكوري في غاية الخطورة، مضيفا أن السلطات الكورية الشمالية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل عليه التعافي، وهذا كل ما نحتاج إلى معرفته في الوقت الحالي.وقال المسؤول الإعلامي في "هونج كونج" إنَّ هناك اعتراف بوفاته، لكننا نتجنب تأكّيد ذلك لتجنب المخاطر التي يجلبها خبر وفاته، وحتى ظهوره علينا أن نفترض أنه توفي ونتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية المناسبة.وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون غادر عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج إلى مكان مجهول.