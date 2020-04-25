نينجشيا الصينية تتبرع بإمدادات طبية لباكستان

شُحنت مجموعة من الإمدادات الطبية، اليوم السبت، من مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، لإرسالها إلى مقاطعة البنجاب شرقي باكستان، من أجل مساعدة الدولة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.وشملت الإمدادات 1000 كمامة طبية من نوع "إن95" و20.000 كمامة جراحية طبية و500 بدلة واقية، بقيمة إجمالية تزيد على 120.000 يوان (حوالي 16946 دولارًا أمريكيًا)، ما يمثل الدفعة الثالثة من الإمدادات الطبية التي تتبرع بها منطقة نينجشيا إلى محافظات شقيقة لها حول العالم، حيث كانت قد تبرعت في وقت سابق بمستلزمات طبية إلى محافظة قزوين الإيرانية ومحافظة جيونجسانجبوك-دو في جمهورية كوريا.ووقعت منطقة نينجشيا ومقاطعة البنجاب اتفاقية حول إقامة علاقات تبادلات ودية في شهر سبتمبر من عام 2006، كما قامتا بتبادلات وتعاون مثمرين في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.