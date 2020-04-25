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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من «سكر زيادة»

السبت 25/أبريل/2020 - 03:00 ص
سكر زيادة
سكر زيادة
محمد مجدي
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بدأت أحداث مسلسل "سكر زيادة" بحالة نشاط من جانب النجمة نادية الجندي وهي تتمرن على الجري، وتتعرض لصدمة طلاق زوجها لها وزواجه من فتاة صغيرة في السن.

وتستكمل الأحداث بظهور نبيلة عبيد، في حالة صراع مع نجلها، الذي يتحدث عن شركتها، وطريقتها القديمه في عدم تطوير العمل، لتبكي عندما يطالبها بأن تترك الشركة له.

وعلى الوجه المقابل تعاني هالة فاخر، بعد وفاة زوجها، لتقرر نادية الجندي مساعدتها للخروج من حالتها النفسية غير المستقرة، فتشتري منزلًا، وتقرر أن تعيشان فيه معًا.

وبالفعل يذهب الاثنان إلى الشقة الجديدة، لكنهما تتفاجآن بنبيلة عبيد التي اشترت هي الأخرى الشقة، ليجدوا أنفسهم قد تم النصب عليهم.

ويظهر بالمسلسل مجموعة من ضيوف الشرف، وهم "ويزو، وطارق عبد العزيز، وحسني شتا"، وتنتهي الأحداث، بظهور أحمد السقا، الذي يخبرهما أنه صاحب الشقة الحقيقي.

المسلسل بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

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