انضمام هند جاد للراديو 9090 فى رمضان

تعاقدت الإعلامية هند جاد مع الراديو 9090 على مشاركة زميلها الإذاعي محمود الفقي، في تقديم حلقة أسبوعية من برنامج «استوديو 9090» خلال شهر رمضان، والذي يتناوب على تقديمه نجوم المحطة بشكل يومي، على أن تقدم برنامج خاص بها بعد انتهاء شهر رمضان.جدير بالذكر أن الإعلامية هند جاد مذيعة بمجموعة قنوات الحياة منذ عام 2016 حتى الآن وقدمت العديد من البرامج السياسية والإخبارية والاجتماعية الهامة على شاشة الحياة (عين على البرلمان، الحياة الآن، الحياة في مصر).فصلًا عن كونها ابنة للتلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية على شاشة قنوات الأولى، ونايل دراما، والأسرة والطفل، وخاضت تجربة العمل من قبل في القنوات الفضائية في قناة التحرير، فضلًا عن خوضها تجربة العمل الاذاعي من قبل على محطة راديو «D R N» والتي انطلقت لفترة بسيطة.