محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع تامر حسني وحقيقة تسريب مكالمة تجمعهما

أنكر الفنان محيي إسماعيل، تسريبه مكالمته مع الفنان تامر حسني، والتي عرض فيها أن يكون ضيف شرف في فيلمه الجديد.وقال إسماعيل، خلال برنامج "شيخ الحارة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة "القاهرة والناس": "فوجئت بصحفي بيسجل، وعاتبته بعدها، والحوار كله احترام لم أقل من تامر".وعن سبب رفضه عرض تامر، قال محيي إسماعيل: "أنا أرفض جملة ضيف شرف، وعمري ما عملت دور إلا لو كان مؤثر".ورد محيي إسماعيل، على وصفه بالمتصابي، رغم أن عمره 74 سنة، قائلا: "أنا أصغر شاب تشوفيه، وأنا عندي 79 سنة مش 74".