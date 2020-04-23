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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 5 متهمين بسرقة حديد الكبارى فى الشروق

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:24 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة حديد الكبارى، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" وبحوزتهما (72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوم مصدرها"- عدد وأدوات- عدد (2) ماسورة حديدية)، قاما بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت قوة أمنية أخرى تابعة لذات الإدارة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل"وبحوزتهم (35 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوما مصدرها"- عدد وأدوات- ماسورة حديدية- رأس بلطة بدون يد)، قاموا بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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