أحمد موسى: «ادعوا لبلدنا وانتوا بتصلوا التراويح من البيت»

ولفت إلى أن حجم التنمية والإنشاءات والصوامع ومحطات التحلية والمزارع وكل شيء يدعو للفخر وأن رصد 600 مليار للبنية التحتية في سيناء أمر مهم ويجب الوقوف أمامه.









ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين الدعاء لمصرنا في شهر رمضان، أثناء صلاة التراويح من البيت.وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «دعواتكم مهمة في رمضان وأنتوا بتصلوا التراويح في البيت، نلزم بيوتنا وندعي من بيوتنا".وأردف:«الدولة عندها إجراءات وقرارات محترمة وهنتكلم عن شهر رمضان مع فضيلة المفتي والحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ماذا تعني شرعا والصلاة في البيت ده معناه إيه وكيفية صلاة التراويح في البيت».وأعرب موسى، عن سعادته بحجم الإنشاءات والمشروعات التي تتم على أرض سيناء، وافتتاح عدد من المشروعات اليوم.وأشار إلى أن الرئيس رد على الجميع اليوم وأوضح ماذا نفعل في سيناء ووجه العديد من الرسائل، مردفا: «واللي مبيفهمش هيفهم رسائل الرئيس».