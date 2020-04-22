بعد قليل.. «الإفتاء» تعلن رؤية هلال شهر رمضان

يعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بعد قليل، نتائج الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1441، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.وجددت دار الإفتاء، تأكيدها أنها هى المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور الهجرية، وينقل على الهواء مباشرة البث المباشر لفضيلة مفتي الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية لشهر رمضان الكريم، كما تنقل الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرؤية من خلال خاصية البث المباشر.كانت دار الإفتاء المصرية، ألغت الاحتفال الرسمي الخاص برؤية هلال شهر رمضان الكريم، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.وكشفت الحسابات عن أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.