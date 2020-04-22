ضبط مدير مخبز بلدي اختلس مليون جنيه من أموال الدعم بالسيدة زينب

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير مخبز بلدي استولى على مليون وربع جنيه من أموال الدعم في منطقة السيدة زينب.وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، لاستيلائه على مبلغ 1،240،658 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.