تحرير 1084 محضرا تموينيا ضمن تداعيات أزمة كورونا

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة وحُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع؛ واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.