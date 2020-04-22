كوريا الجنوبية: لا توجد مؤشرات غير عادية حيال صحة كيم جونج أون

أفاد المكتب الرئاسي في سول، اليوم الأربعاء، بأنه لم ير أى مؤشرات غير عادية في كوريا الشمالية قد تشير إلى أن زعيمها كيم جونج- أون قد يكون في مشكلة صحية خطيرة.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح مسئول في المكتب الرئاسي للصحفيين شرط عدم الكشف عن هويته قوله "لم يكن هناك نشاط غير عادي" في الشمال فيما يتعلق بالتقارير الإخبارية التي تفيد بأن كيم مريض للغاية.ولم يعلق على مكان كيم، وما إذا كان خضع لعملية جراحية في القلب أم لا.ولم يشارك كيم في أي نشاط عام منذ 11 أبريل، وغاب عن مراسم وطنية رئيسية للاحتفال بالذكرى 108 لميلاد جده الراحل ومؤسس الدولة كيم إيل سونج، مما أثار تكهنات بأنه ربما دخل المستشفى.