اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان

يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نتائج الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1441، مساء اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.وأكدت دار الإفتاء، أنها هى المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع، عقب إلغاء الاحتفال الرسمى والذى كان يعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر.وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.ومن المتوقع أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل الجاري وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما آخر أيامه فسيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.وكان شهر شعبان، قد ولد هلاله بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي الثلاثاء 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس الماضى.وبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية فبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقائق، وبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ18 دقيقة، وأثبتت الرؤية الشرعية أن الأربعاء 25 مارس الماضى هو أول أيام شهر شعبان.