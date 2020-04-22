شهدت أسعار الخضار والفواكه، اليوم الأربعاء، 22 أبريل 2020، استقرارًا ملحوظا في الأسواق، بالإضافة إلى وفرة في المعروض.وتقدم "الدستور"، نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه ومعدل التغير لحظة بلحظة.ويهتم المواطنون بأسعار السلع الغذائية ومعدلات التغيير لكل منها، حيث يتنظر المصريون حلول شهر رمضان الكريم، والذى يستقبلونه بالتسوق الكثيف على المواد الغذائية.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه، بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار في سوق العبور، كما يوجد وفرة في المعروض من المنتجات.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم سجلت ٣ جنيهات للكيلو، كذلك سجل سعر البطاطس 3 جنيهات أيضًا، بينما سجل سعر الخيار نحو 5 جنيهات.وأشار عضو شعبة الخضار والفواكه، إلى أن أسعار البطاطس 3 جنيهات، وسجل الجزر 3 جنيهات، وسجل سعر البصل ٤ جنيهات، فيما ول سعر الثوم لـ١٠جنيهات.أسعار الفواكه اليومعلى صعيد آخر، سجلت أسعار الفواكه وفرة في المعروض بالأسواق نتيجة اقتراب العروة الصيفية.وقال حاتم نجيب، إن الأسابيع المقبلة ستشد رواج في السلع ووفرة في المنتجات، وسجل البرتقال من ٨ لـ ١٠ جنيهات، والموز ١٠ جنيهات، والجوافة ٨ جنيهات، والخوخ ٨ جنيهات، والبطيخ ٢٠ جنيهًا للواحدة.