وائل الإبراشى يواصل تقديم برنامج «التاسعة» خلال رمضان

يواصل الإعلامي وائل الإبراشي تقديم برنامجه "التاسعة"، خلال شهر رمضان الكريم، عبر القناة الأولى المصرية، حيث يتناول كافة الملفات الساخنة على الساحة المحلية والعربية والعالمية، مع تطوير فقرات البرنامج التى ستتسم بالسرعة نظرًا لتقليص الوقت إلى ساعتين فقط.وسينطلق "الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، فى تمام التاسعة والنصف مساءً، وحتى الساعة الحادية عشر ليلًا، خلال شهر رمضان الكريم، على أن يعود البرنامج إلى مواعيده الرسمية عقب عيد الفطر المبارك.ويحرص الإعلامي وائل الإبراشي، خلال الشهر المبارك على أن تكون فقرات برنامجه سريعة ومتنوعة، وتتناول كافة الأمور السياسية والاجتماعية على الساحتين المحلية والإقليمية.