مجهولون يفجرون أنابيب النفط بريف الحسكة

عمد مجهولون مساء أمس الإثنين، إلى تفجير أنابيب النفط في بلدة القحطانية بريف الحسكة، مما أدى لأضرار مادية كبيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن تلك الاعتداءات تأتي ذلك في ظل الفوضى التي تشهدها مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات.ورصد المرصد السوري قبل أيام، مقتل عنصر من قسد وجرح خمسة عناصر آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية تقلهم في سوق بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لذلك أسفر الانفجار عن استشهاد طفل.