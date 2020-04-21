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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يتلقى العلاج بعد إجراء طبى

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:09 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
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أفاد تقرير إعلامي في كوريا الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يتلقى العلاج بعدما
خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري، وذلك وسط تكهنات بشأن صحة "كيم" بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونج، وهو جد الزعيم الحالي، يوم 15 أبريل لكن لم يرد ذكر اسم كيم بين الحضور.

ونقل موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني الذي يديره منشقون كوريون شماليون في الأغلب، عن مصادر داخل كوريا الشمالية قولها إن كيم يتعافى في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع على الساحل الشرقي
للبلاد بعدما خضع لإجراء طبي في مستشفى هناك يوم 12 أبريل.

وامتنعت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن التعليق على التقرير، وجاء في تقرير الموقع الإلكتروني أن صحة كيم تدهورت في الشهور القليلة الماضية بسبب التدخين بشراهة والبدانة والإفراط في العمل.

ونقل التقرير عن مصدر قوله "ما فهمته هو أنه يعاني (من مشاكل في القلب والأوعية الدموية) منذ أغسطس لكن الأمر تفاقم بعد زياراته المتكررة لجبل بايكتو".

وأضاف أن كيم توجه إلى المستشفى بعدما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل وكانت هذه آخر مرة يُشاهد فيها الزعيم الكوري الشمالي في العلن.

وأطلقت بيونجيانج العديد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، وقال مسئولون كوريون جنوبيون إن الأمر يأتي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونج.

وعادة ما يتابع "كيم" مثل هذه الأحداث العسكرية بنفسه، لكن لم تصدر وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا عن إطلاق الصواريخ.

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