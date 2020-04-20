بريطانيا: توقف مبيعات 520 ألف عقار هذا العام بسبب كورونا

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه توقف بيع أكثر من 520 ألف عقار في المملكة المتحدة هذا العام، بعد أن أمرت الحكومة بتجميد مؤقت لسوق الإسكان الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.وبحسب الصحيفة البريطانية، حذرت وكالة رائدة من أن تجميد المعاملات سيخفض المبيعات بنسبة 38٪ مع تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد.وقال نايت فرانك للاستشارات العقارية إن الانخفاض بنسبة 38٪ في عدد مبيعات المنازل في عام 2020 سيكون له تأثير مضاعف في مجال العقارات، ويضرب تجار التجزئة وشركات الإزالة وحتى خزائن الحكومة.وأضاف فرانك، "بافتراض أن قواعد الإبعاد المادي تبقى سارية طوال شهر مايو، ويتم رفعها تدريجيًا في شهر يونيو، فإن تراجع سوق العقارات سيؤدي إلى تقليل 350 الف من موافقات الرهن العقاري في إنجلترا وويلز، بما في ذلك 150 الف قرض أقل للمشترين لأول مرة".من المتوقع أيضًا أن ينفق أصحاب المنازل 7.9 مليار جنيه استرليني أقل على أعمال التجديد والتهوية هذا العام، في حين ستخسر شركات الإزالة حوالي 395 مليون جنيه إسترليني.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تخسر وزارة الخزانة حوالي 1.6 مليار جنيه استرليني في ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في عائدات الضرائب الشخصية والتجارية.