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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داوود أوغلو: طمع أردوغان في السلطة سبب انفصالي عنه وعن الحزب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:59 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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كشف رئيس حزب المستقبل، ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، عن أسباب انفصاله عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوغلو أن أردوغان ردد كثيرا عقب عملية الاستفتاء على الدستور التي كانت نتيجتها نعم، أنه يريد مزيدا من القوة والسلطة، لافتا إلى أن هذا كان سببا من أسباب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية، وفقا لموقع تركيا الان.

وقال أوغلو خلال حواره مع الصحفي التركي تشغلار جيلارا، حول فترة رئاستة للوزراء، "إن نقطة انفصالى عن أردوغان كانت أنني قلت إذا حاول أي شخص أن يحدث انقلابا على الديمقراطية فالحل هو مزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية، في حين أن الرئيس أردوغان بدأ يردد لا بل قوى أكثر وسلطة أوسع، مشيرا إلى أن ذلك كان عقب الاستفتاء على الدستور".

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