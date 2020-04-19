فاروق الباز يستعد لكتابة مذكراته

قال الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن العلم والمعرفة كان لهما مكانة متميزة في العصور القديمة، لافتًا إلى أن أمنحوتب كان أول مهندس فى التاريخ.وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال مداخلة تليفزيونية"، أن وباء كورونا أعاد العلماء على رأس قائمة المثلث".وأعلن أنه سوف يكتب مذكراته وأنه سيرصد خلالها أسماء المدرسين الذين تلقى على أيديهم تعليمه، موضحا: "المعلم والمعلمة المحترمة هم الذين ينتجون أجيالا من العلماء بعيدا عن اللخبطة التي نعيشها حاليا بسبب الدروس الخصوصية".وأكد أن اتهام أمريكا للصين بأنها وراء انتشار فيروس كورونا مجرد خيال واتهامات سياسية، لافتا إلى أن الفيروسات أحياء خلقها الله منها له أضرار ومنها له منافع وبالعلم يجب أن يعرفها الإنسان ويقدم العلاج.