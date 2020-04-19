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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التموين: الموسم مبشر.. ونتوقع احتياطى قمح يكفى لـ7 أشهر

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:41 م
وائل عباس معاوم وزير
وائل عباس معاوم وزير التموين،
أحلام عبدالرحمن
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قال وائل عباس، معاون وزير التموين، إن القيادة السياسة وجهت بتأمين احتياطي استراتيجي للدولة المصرية من كافة السلع من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المتوقع توريد 3.6 مليون طن من القمح، وبعد انتهاء التوريد لهذا الموسم يصل الاحتياطي لـ 7 أشهر، مؤكدا أن موسم هذا العام مبشر.

وأشار إلى أنه بدأ توريد القمح منذ 15 أبريل الماضي بسعر 700 جنيه للأردب، مؤكدا أنه يتم سنويا زيادة كمية القمح الذي يتم توريده من المزارعين.

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