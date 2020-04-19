التموين: الموسم مبشر.. ونتوقع احتياطى قمح يكفى لـ7 أشهر

قال وائل عباس، معاون وزير التموين، إن القيادة السياسة وجهت بتأمين احتياطي استراتيجي للدولة المصرية من كافة السلع من 3 إلى 6 أشهر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المتوقع توريد 3.6 مليون طن من القمح، وبعد انتهاء التوريد لهذا الموسم يصل الاحتياطي لـ 7 أشهر، مؤكدا أن موسم هذا العام مبشر.وأشار إلى أنه بدأ توريد القمح منذ 15 أبريل الماضي بسعر 700 جنيه للأردب، مؤكدا أنه يتم سنويا زيادة كمية القمح الذي يتم توريده من المزارعين.