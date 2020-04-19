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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التأمين يقود ارتفاعات بورصة قطر فى مستهل التعاملات

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:26 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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قفزت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع مدعومة بارتفاع جماعي للقطاعات.

وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.08%، رابحا نحو 178 نقطة ليصل إلى 8754.95 نقطة،
وبلغت قيمة التداول بمستهل التعاملات مستوى 19.45 مليون ريال، وزعت على 11.27 مليون سهم، بتنفيذ 690 صفقة.

وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ2.99%، بعد عود سهمي قطر والإسلامية للتأمين بنسبة 2.27% و0.78% على التوالي.

وصعد قطاع البنوك والخدمات المالية 1.03%، نتيجة ارتفاع عدة أسهم، تصدرها التجاري متصدر القائمة الخضراء بـ6.85 %، فيما تجاهل القطاع ارتفاع اسهم قطر وعمان التراجعات بـ2.33%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 1.89%، لارتفاع أسهم القطاع العشرة على رأسها الأسمنت بواقع 4.70%.

وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم إزدان المرتفع 0.57%، نشاط الكميات بـ2.73 مليون سهم، فيما جاء وقود على رأس السيولة بـ3.07 مليون ريال، بارتفاع 2.28%.

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