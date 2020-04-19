التأمين يقود ارتفاعات بورصة قطر فى مستهل التعاملات

قفزت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع مدعومة بارتفاع جماعي للقطاعات.وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.08%، رابحا نحو 178 نقطة ليصل إلى 8754.95 نقطة،وبلغت قيمة التداول بمستهل التعاملات مستوى 19.45 مليون ريال، وزعت على 11.27 مليون سهم، بتنفيذ 690 صفقة.وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ2.99%، بعد عود سهمي قطر والإسلامية للتأمين بنسبة 2.27% و0.78% على التوالي.وصعد قطاع البنوك والخدمات المالية 1.03%، نتيجة ارتفاع عدة أسهم، تصدرها التجاري متصدر القائمة الخضراء بـ6.85 %، فيما تجاهل القطاع ارتفاع اسهم قطر وعمان التراجعات بـ2.33%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 1.89%، لارتفاع أسهم القطاع العشرة على رأسها الأسمنت بواقع 4.70%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم إزدان المرتفع 0.57%، نشاط الكميات بـ2.73 مليون سهم، فيما جاء وقود على رأس السيولة بـ3.07 مليون ريال، بارتفاع 2.28%.