ترامب: تلقيت «رسالة لطيفة» زعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه تلقى "رسالة لطيفة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مؤكدًا على أن علاقتهما الشخصية ما زالت جيدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، فقد فشلت الدولتان في إحراز تقدم جديد فيما يتعلق بالمفاوضات النووية منذ انهيار القمة الأخيرة التي جمعت ترامب وكيم في فبراير من عام 2019، ولكن يحافظ القائدان على مراسلاتهما الشخصية، حيث أرسل ترامب الشهر الماضي لكيم خطابا ليعرض عليه مساعدة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حول كوفيد-19، "أرى أن كوريا الشمالية تختبر صواريخ قصيرة المدى، منذ فترة طويل".وأضاف: "تلقيت رسالة لطيفة من الزعيم كيم مؤخرا. كانت لطيفة. أعتقد أننا بخير"، دون توضيح محتوى الرسالة.وقلل ترامب مرة أخرى من أهمية اختبارات الصواريخ قصيرة المدى، التي استأنفها الكيان الشيوعي في مارس.وكانت كوريا الشمالية قد قامت في وقت مبكر من هذا الأسبوع بإطلاق ما يعتقد أنه صواريخ كروز وصواريخ أرض-جو باتجاه بحر الشرق.وتابع الرئيس الأمريكي: "لدي علاقة جيدة معه"، مضيفا أنه إذا لم يتم اختياره رئيسا للولايات المتحدة لكانت أمريكا الآن في خضم حرب مع الشمال.وأكمل: "نحن نقوم بعمل جيد مع كوريا الشمالية. جيد جدا. سنرى كيف سينتهي الأمر".وانتقد ترامب منتقديه لزعمهم بأنه منح الكثير بدون الحصول على أي شيء في المقابل حيث عقد 3 لقاءات مع ترامب مرة في 2018، ومرتين في عام 2019.وقال ترامب كان هنا" أناس أغبياء" واستفادوا من زيادة فرض العقوبات على كوريا الشمالية.وأضاف ترامب أن الصين" تقف بشكل جيد جدا على الحدود"، مشيرا إلى التزام بكين بفرض العقوبات الدولية على بيونج يانج.وأضاف: "في الوقت الحالي الحدود مغلقة بشكل كامل بين الصين وكوريا الشمالية"، حيث أغلقت بيونغ يانغ حدودها مع الصين لمنع تفشي الوباء.