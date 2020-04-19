وائل جسار: لى شهر لم أخرج من المنزل.. و«كورونا» فتك بالبشرية

قال الفنان وائل جسار، إن الفن رسالة وليست الأغاني الرومانسية والشعبية وغيرها هي الرسالة فقط، بل الدور الذي يقوم به الفنان وقت الأزمات والمحن ودعمه للمجتمع والإنسانية، مشددًا على أن الجميع يقع على عاتقه دور في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أقلها الجلوس في المنزل والالتزام بتعليمات الجهات الصحية.وأضاف «جسار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوباء خطير ولكن علينا أن نكون أقوياء ويكون لدينا أمل في أن يكون الغد أفضل مما هو عليه الحال الآن، وتابع:«الوباء مش مخلي حد، بس أملنا بكرة يكون أفضل، وإن شاء الله تمر الأزمة بخير».وناشد الفنان وائل جسار، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالجلوس في المنازل، وأن لا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، وتابع: «منذ أكثر من شهر لم أخرج من المنزل.. وأتمنى على الناس أن لا يخرجوا من البيوت، الفيروس فتك بالبشرية بشكل كبير ولكن ربنا يقوينا، وفي النهاية أزمة وستزول ولكنه ليس مزحة».