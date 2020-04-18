برلمانية: الرئيس وفّى بوعده تجاه العمال وأصحاب المعاشات

أشادت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مشيرة إلى أن الرئيس انتصر للعمال وحفظ لهم حقوقهم ووفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم في ظل أزمة جائحة كورونا.وأكدت عطوة، في بيان السبت، أن الرئيس وجّه مكافآت عدة للعمال، نظير تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أبرزها إقراره بحق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، ما سيسهم في رفع العبء على هؤلاء العمال، ومن ثم توفير حياة كريمة لهم، وكذلك لأصحاب المعاشات، ودعمهم بمزيد من القوانين التي تشكل لهم مظلة حماية اجتماعية يستطيعون من خلالها مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الراهن.وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة، أهمية إقرار مشروع القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، لافتة إلى أن تلك القوانين ستسهم في دعم العمال وأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم لحين تجاوز تلك الأزمة.