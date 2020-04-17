خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

تواجه صناعة المشروبات الكحولية في جنوب أفريقيا، خسائر "كارثية" بسبب حظر تداول الخمور في إطار إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقالت مارينا كالو من اتحاد شركات منتجي الكحوليات في جنوب أفريقيا "خسائر صناعتنا قد تكون كارثية إذا استمرت الظروف الراهنة".كانت صناعة الكحوليات قد حصلت على إعفاء من القيود في 7 أبريل الحالي والتي تضمنت حظر نقل أي كحوليات، ولكن يوم الخميس الماضي تم إلغاء هذا الإعفاء.وفي حين لم يتم حظر تصدير الكحوليات، فإن الشركات المنتجة لن تتمكن من نقل منتجاتها إلى الموانئ أو المطارات لتصل إلى الأسواق الخارجية.وذكرت كالو أن جنوب أفريقيا تصدر في الظروف الطبيعية نبيذا بحوالي 175 مليون راند (3ر9 مليون دولار) أسبوعيا، مضيفة إن القطاع يدرس حاليا اللجوء إلى القضاء لإلغاء الحظر.من ناحيته؛ قال بيترا ماير مدير تسويق اتحاد شركات الكحوليات الجنوب أفريقي في ألمانيا إن هذا يمثل عقبة أيضا بالنسبة للمستوردين في ألمانيا، مضيفا أن جنوب أفريقيا تفقد حاليا "الطلب القوي" على النبيذ.يذكر أن موسم حصاد العنب كان قد اكتمل مع بدء إجراءات الغلق الاقتصادي في جنوب أفريقيا يوم 27 مارس الماضي.