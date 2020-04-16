رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة» تنجح في إنشاء أول نموذج زراعي متكامل غرب المنيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:09 م
نموذج زراعي
نموذج زراعي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
نجحت وزارة الزراعة، في استصلاح 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا ضمن أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بمحاصيل القمح والبنجر السكر إضافة لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني تضم 800 رأس جاموس حلاب، بهدف خلق أول نموذج زراعي متكامل لكل من يرغب في الاستثمار الزراعي بأراضي غرب غرب المنيا

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عبر فقرات برنامج "الجدعان" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2، إن الهدف من استصلاح الـ 20 ألف فدان هو إنشاء أول نموذج إرشادي متكامل لكل المزارعين والمستثمرين بغرب المنيا، لافتا الى أن الزراعة بدأت من سنتين، حيث نجحت زراعة القمح وبنجر السكر إلى جانب صوب الخضروات والنخيل السيوي ومزرعة لإنتاج الألبان تضم 800 رأس جاموس حلاب.

وأوضح سليمان، أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لنجاح زراعة الـ 1.5 مليون فدان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، لافتا إلى أنه تم زراعة 1000 فدان من أصناف القمح عالية الإنتاجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لأكثر من 50%، إلى جانب آلاف الأفدنة من بنجر السكر وصوب الخضراوات وإنشاء مزرعة لإنتاج الألبان بها 800 رأس حلاب من الجاموس البلدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 وفاة.. و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحبس والغرامة لمن يمنع بيع «الكحول والكمامات» أبرزها.. قرارات مهمة لرئيس الوزراء

رمضان 2020.. أبرز ضحايا برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي»

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»