«الزراعة» تنجح في إنشاء أول نموذج زراعي متكامل غرب المنيا

نجحت وزارة الزراعة، في استصلاح 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا ضمن أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بمحاصيل القمح والبنجر السكر إضافة لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني تضم 800 رأس جاموس حلاب، بهدف خلق أول نموذج زراعي متكامل لكل من يرغب في الاستثمار الزراعي بأراضي غرب غرب المنياوقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عبر فقرات برنامج "الجدعان" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2، إن الهدف من استصلاح الـ 20 ألف فدان هو إنشاء أول نموذج إرشادي متكامل لكل المزارعين والمستثمرين بغرب المنيا، لافتا الى أن الزراعة بدأت من سنتين، حيث نجحت زراعة القمح وبنجر السكر إلى جانب صوب الخضروات والنخيل السيوي ومزرعة لإنتاج الألبان تضم 800 رأس جاموس حلاب.وأوضح سليمان، أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لنجاح زراعة الـ 1.5 مليون فدان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، لافتا إلى أنه تم زراعة 1000 فدان من أصناف القمح عالية الإنتاجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لأكثر من 50%، إلى جانب آلاف الأفدنة من بنجر السكر وصوب الخضراوات وإنشاء مزرعة لإنتاج الألبان بها 800 رأس حلاب من الجاموس البلدي.