سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يشجع النادي الأهلي ويتحيز له. حسبما صرحت "جيهان" زوجة الرئيس الراحل في حوارات تلفزيونية، كما حصل الرئيس الراحل على رئاسة النادي الأهلي الشرفية.

وكانت مجلة "أكتوبر" قد نشرت في عددها الثاني يوم 7 نوفمبر من عام 1976 أن بعض من أعضاء النادي الأهلى قد عرضوا على الرئيس "السادات" رئاسة النادي الاهلي ورفضها، رغم أنهم كتبوا له التماسا وقع عليه أكثر من ثلاثة آلاف عضو بالنادي.

وكانت الأسباب التي دفعت الرئيس الراحل لعدم قبول رئاسة النادي الأهلي أنه رأى أن الثورة من أجل الانتقام من الناس خاصة وأن المهندس أحمد عبود رئيس النادي وقتها ولم يرد الإطاحة به أو الانتقام على حد وصفه، بالإضافة إلى بعض الأعضاء طلبوا من "السادات " استمرار "عبود" رئيسًا للنادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه كان وقتها عضو في مجلس قيادة الثورة ومجلس الأمة، وهو ما لا يمكنه من حل مشاكل النادي الأهلي حال توليه رئاسته.