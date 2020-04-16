طارق الشناوي يكشف أسرارًا عن حياة سعاد حسني

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني، وشقيقتها الفنانة نجاة كان لهما شقيقة ثالثة تدعى صباح، وكانت تفوق سعاد حسني جمالًا.وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إم بي سي مصر: "شقيقة سعاد توفيت وهي طفلة وكانت تقريبًا في السادسة من عمرها ولذا تحولت نجاة إلى نموذج بالنسبة لسعاد، ونجحت في التمثيل والغناء مثل شقيقتها".وتابع: "نجاة لم تكن عمرها ضد سعاد، والعديد من الشائعات خرجت ولكنها غير صحيحة ونجاة مقلة في الظهور الإعلامي ولم تتحدث عن مرض شقيقتها أو رحيلها ولكن هذا لا يعني أنه كان هناك خلافات بينهما، كما أن نجاة عندما غنت سعاد ونجحت كانت تراه لون حلو وشبيه بسعاد".واستطرد: "للأسف أحيانا التكوين الشخصي والإعلام يعطي انطباعًا غير صحيح فكل منهما كانت مقلةفي الحوارات الصحفية والتلفزيونية".