صندوق النقد يخفف أعباء الديون عن 25 دولة لمواجهة كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم، عن تخفيف أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقرًا لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق قناة "سكاي نيوز".يذكر أن العديد من الدول الفقيرة طالبت الدول والمؤسسات الدولية بتخفيف أعباء الديون عنها أو إسقاط جزءا منها في ظل أزمة تفشي وباء كورونا الذي دفع الدول لاتخاذ إجراءات احترازية قاسية أثرت على الأوضاع الاقتصادية خاصة بالدول الفقيرة.ياتي ذلك في وقت تخطت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 1.8 مليون إصابة، فيما تخت الوفيات 120 ألفا حتى اليوم وسط مخاوف من حدوث انتكاسات للدول التي شهدت تراجعا في معدلات الإصابة والوفيات.