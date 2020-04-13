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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القومى للمرأة»: أغلب الشكاوى تخص العمالة غير المنتظمة والعنف ضد المرأة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:36 م
مايا مرسي
مايا مرسي
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أصدرت قرارا بمنح إجازة للمرأة التي لديها أطفال أقل من 12 عاما والأم لأطفال من ذوي الإعاقة، لمنع انتشار كورونا، وهذا أمر هام للحفاظ على نظافة البيت والأسرة وتقليل الإصابات بشكل كبير.

وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هناك 40% من العمالة غير المنتظمة التي قامت بتسجيل بياناتها من النساء، و42% من الأطباء سيدات، و91% من التمريض سيدات، و18% من الأسر في مصر تعولها سيدات، موضحة أن هناك من يحارب المرض في المستشفيات من النساء، وهناك نساء عاملات وتهتم بعائلتها لمنع انتشار الفيروس.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن أغلب الشكاوى التي تصل للمجلس خاصة بالظروف الاقتصادية والعمالة غير المنتظمة والقروض الصغيرة، لافتة إلى أن هناك 8 آلاف شكوى وردت للمجلس بينهم 3 آلاف شكوى فقط عنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أحد بعيد عن هذا المرض، والجميع عرضة للإصابة به، ومن يتنمر على المصابين الآن عليه أن يفكر في نفسه وأسرته، وأنه من الممكن أن يكونوا مصابين مثلهم.

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