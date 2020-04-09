رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة في قريتي القيس وأبوجرج بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليًا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والتي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبوجرج، والذي بدأ من منتصف مارس الماضي واستمر لمدة 14 يومًا، دون ظهور أي حالات إيجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.أكد المحافظ، أن الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وتم وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز.أوضح المحافظ أنه حين تم التأكد من إيجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين، فقد تم إجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية.ناشد المحافظ جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم؛ حفاظًا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.أضاف المحافظ أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينية لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبية وقائية، مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالإضافة إلى تخصيص 2000 كيلو من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس- 300 كرتونة مواد غذائية- 300 حقيبة منظفات طبية، من مؤسسة مصر الخير.وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة بقريتي القيس، وأبوجرج، ومدى دقة وسلامة كل التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.وتابع نائب المحافظ، خلال جولته لقري الحجر تواجد كل الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية، حيث رافقه دكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، والدكتورة الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، وعدد من الجهات المعنية.أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام داخل منازلهم، حفاظًا على سلامتهم، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للخروج بالوطن من هذه الأزمة خلال الفترة الراهنة.