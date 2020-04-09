بسبب كورونا.. عزل شارع بالكامل بقرية المحمودية فى الدقهلية



وتم حصر 187 شخصًا مخالطين للحالات الثلاث مقيمين بـ25 منزلاً بشارع واحد بالعزبة ولا يوجد له أى تفريعات أخرى بطول 150 مترًا تقريبًا، حيث تم عزل الشارع بالكامل وتعيين الحراسة اللازمة من نقطة الشرطة وخفراء القرية.



وقامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس مدينة دكرنس لتوفير كافة الاحتياجات الاساسية المطلوبة على مدارس اليوم للمواطنين المعزلين وتكليف المراقبين بالوحدة الصحية بمتابعة الحالةالصحية لهم على مدار اليوم مع استمرار تطهير القرية بالكامل.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية عن قيام لجنة من الإدارة الصحية بدكرنس بمحافظة الدفهلية بالتنسيق مع لجنة من الطب الوقائى بمديرية الصحة ومركز شرطة دكرنس بحصر المخالطين لثلاث حالات مصابين بفيروس كورونا بعزبة طراد التابعة لقرية المحمودية بدكرنس لعزلهم بمنازلهم.