شاهد محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

وظهر صلاح وهو يستعد لممارسة اليوجا والتمارين الرياضية مع زملائه فى محادثة جماعية بينهم إثناء وجود كل واحد منهم فى منزله تطبيقاً لقرارات الدولة بتطبيق حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

حسنًا، أثناء وبعد مشاهدتك لذلك الفيديو ستبتسم تلقائيًا والسبب...👇😄

وفى وقت سابق، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف منافسات الدوري حتى مطلع أبريل المقبل.

ثم عادت الرابطة الإنجليزية وقررت مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا.

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب المنافسين مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني فى الموسم الحالي برصيد 57 نقطة.

ويحتاج ليفربول لـ 6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي وتحقيق لقب البريمرليج للمرة الأولي في تاريخه.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» تقريرا مفصل عن اجتماع الأندية وقالت الشبكة الإنجليزية إن أندية الدوري الإنجليزي استقرت على مد فترة التأجيل لتكون حتى 30 أبريل بشكل مبدئى، حيث ستوقف فيها كل الأنشطة والدوريات والمسابقات المحلية.

وأبدت الأندية مرونة في خوض مبارياتها المتبقية بالكامل بدون جماهير، مع الاكتفاء بعرضها على شاشة التليفزيون للخروج من تلك الأزمة لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر من جانب الرابطة الإنجليزية.