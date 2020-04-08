إلغاء التدابير الاحترازية لـ 7 متهمين بنشر الشائعات

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلغاء التدابير الاحترازية، ضد 7 متهمين في 5 قضايا متعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.المتهمان المخلى سبيلهما في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ح. م"، و"أ. م"، وفي القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ش. م"، و"م. ع"، وفي القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المتهم "م. ن"، والمتهم "ع. م" في القضية رقم 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة "س. ن" في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.