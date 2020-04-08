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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. إطلاق تطبيق «صحة مصر» للإبلاغ عن حالات كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:27 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق تطبيق "صحة مصر" الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث تتم إتاحته للمواطنين مساء اليوم الأربعاء، لكافة الهواتف الذكية، لافتًا إلى أن التطبيق الإلكتروني يتيح لتقصى وإبلاغ الحالات المصابة بفيروس كورونا دون الحاجة للاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، كما أنه يتيح للمواطنين الحصول على معلومات وقائية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية والأعراض وتقييم حالة المصاب وتقدم بلاغ رسمى عند الحاجة.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه يتطلب التسجيل فى التطبيق الإلكتروني رقم التليفون والرقم القومى، حيث سيتم ربط بيانات المواطن بقاعدة بياناته فى قاعدة بيانات "100 مليون صحة" والتى تقدم خريطة متكاملة عن حالة المريض الصحية من حيث إصابته بفيروس سى من عدمه أو أمراض السكر والضغط والسمنة أو سرطان الثدى للسيدات، إلى جانب الأدوية التى تم صرفها للمريض وعمره، للوقوف حول خطورة إصابته بالفيروس إذا كان من كبار السن.

التسجيل في تطبيق صحة مصر


وأشار إلى أن تطبيق صحة مصر يتيح أيضًا أخبار وإنفوجرافات حول طرق الوقاية من المرض والتسوق الآمن، وحماية الأم والجنين، وأبرز الأسئلة الشائعة حول الفيروس، وأبرز أخبار فيروس كورونا فى مصر ودول العالم.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تحديث البرنامج خلال 10 أيام، لإضافة عدد من التحديثات أبرزها إضافة خاصية متابعة حالات العزل الذاتى فى المنازل من خلال التطبيق الإلكترونى، حيث ستتم متابعة درجات الحرارة أو الأعراض التى قد تظهر على المريض ومنها ضيق التنفس أو ارتفاع درجات الحرارة أو التهاب الحلق وتسجيلها فى قاعدة البيانات.

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وأشار إلى أن شجرة المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد يتم تجميعها من خلال بلاغات الخط الساخن بالوزارة أو من خلال الفرق الوقائية المسئولة عن التقصى فى المحافظات والحالات التى تتردد على المستشفيات.

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