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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم وانطلاق مارثون مسلسلات الرمضاني والمنافسة بين كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وترصد "الدستور" القائمة المبدئية لمسلسلات شهر رمضان المقبل 2020 والقنوات العارضة لها:

بدأت مجموعة قنوات "MBC" الفضائية خلال الأيام الماضية في الأعلان عن الأعمال التلفزيونية والمقرر ان تعرضها خلال المارثون الرمضان، وطرح الإعلانات الدعائية الخاصة بها.

مسلسل "فلانتينو" - عادل إمام:
جاء على رأس قائمة قنوات "MBC" مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو" والذي من المقرر عرضه على قناة "MBC 1" الفضائية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدى الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

مسلسل "البرنس" - محمد رمضان
ومن ضمن قائمة قنوات "MBC" مسلسل النجم محمد رمضان الذي يحمل اسم "البرنس"، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم محمد رمضان، عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبو زهرة، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، روجينا وإدوارد، والعمل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي وإنتاج "سينرجي" لتامر مرسي.

مسلسل "الاختيار" - أمير كرارة:
ويشارك النجم أمير كرارة في المارثون الرمضاني بمسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه على أكثر من قناة فضائية وهم: "ON E" و"MBC دراما" و"MBC 4".

مسلسل "لعبة النسيان":
تخوض النجمة دينا الشربيني بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، حيث طرح الإعلان الدعائي للعمل والمقرر عرضه على قناة "MBC مصر" وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

مسلسل "فرصة تانية"
يعرض مسلسل "فرصة تانية" والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري على قناة "MBC دراما"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من المطرب دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "سكر زيادة" نادية الجندي - نبيلة عبيد
يعرض مسلسل "سكر زيادة" بطولة النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي لأول مرة معًا، على قناة "MBC مصر" بالإضافة إلى قناة "دبي الفضائية"، والعمل ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.

مسلسل"اتنين في الصندوق":
ويعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة على قناة "MBC مصر"، ويشارك في بطولته كل من ونهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.

مسلسل "دهب عيرة" - يسرا:
تعاقدت شبكة تليفزيون دبي على عرض مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويعد العمل إنتاج مشترك بين "العدل جروب" للمنتج جمال العدل و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وهو من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في البطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومي فؤاد وخالد سرحان، وغيرهم.

مسلسل "100 وش":
وطرحت قناة "دبي" الفضائية برومو مسلسل "100 وش" والذي يخوض بطولته كل من الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بجانب كل من بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل "رجالة البيت" - مسلسل "ونحب تاني ليه":
يعرض كل من مسلسل "رجالة البيت" الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني ومسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز على قناة "أبو ظبي" الفضائية.

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