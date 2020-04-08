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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020 .. فيفي عبده تقدم «خلي بالك من فيفي» على MBC 5

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:19 م
فيفي عبده
فيفي عبده
منار إبراهيم
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قررت الجهة المنتجة لبرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده عرض حلقاته خلال شهر رمضان 2020 المقبل على شاشة MBC 5.

وكانت فيفي عبده انتهت من تصوير حلقات البرنامج بالكامل خلال العام الماضي، وأعلنت عنها شركة قنوات MBC، وكان من المقرر طرحه فور انطلاق قناة MBC5 الجديدة، ولكن تم تأجيل عرضه للشهر الكريم لعام 2020 الجاري.

تفاصيل برنامج خلي بالك من فيفي رمضان 2020

"خلي بالك من فيفي" هو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر، والوطن العربي ومنهم سمية الخشاب، أحمد زاهر، عصام الحضري وعائشة بن أحمد، وإيهاب توفيق وأحمد بدير وغيرهم.

وكانت فيفي عبده، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر"، بطولة حورية ‏فرغلي، ‏سامح ‏الصريطي، أحمد ‏كرارة، سناء شافع، حسام الجندي، حازم سمير وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.‎

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فيفي عبده
رمضان 2020 .. فيفي عبده تقدم «خلي بالك من فيفي» على MBC 5
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
رمضان 2020 .. فيفي عبده تقدم «خلي بالك من فيفي» على MBC 5
فيفي عبده
فيفي عبده

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