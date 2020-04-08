بنك مصر يؤجل سداد القروض 6 أشهر

أجل بنك مصر سداد جميع الأقساط والمستحقات لمدة 6 أشهر لكل عملائه الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية، وبطاقات الائتمان، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى وفقًا للشروط المعمول بها، طبقًا لمبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض والبطاقات الائتمانية.و يلتزم البنك بعدم فرض أي غرامات وعمولات تأخير على التأجيل، على أن يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقًا للعوائد المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات عن فترة تأجيل سداد المستحقات، أقساط القرض ومديونيات البطاقات الائتمانية.ويسري تأجيل أقساط كافة القروض بمختلف أنواعها لمدة ستة أشهر اعتبار من شهر مارس ما لم يطلب العميل عدم التأجيل، حيث تم إرسال رسالة نصية لعملاء البنك وبها رابط يستطيع العميل من خلاله ملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل ويتم إرسالها للبنك إليكترونيًا لاتخاذ اللازم، كما يوجد النموذج Eform على صفحة البنك، ويقوم العميل باستيفائه وإرساله اليكترونيًا لاتخاذ اللازم.كما يستطيع العميل استخدام تطبيق "WhatsApp" على رقم 0020219888 ويطلب عدم تأجيل الأقساط، حيث يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية، كذلك يستطيع طلب عدم تأجيل الأقساط من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888، أو ارسال بريد اليكتروني على الروابط الاليكترونية الخاصة بذلك من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية للبنك علي الفيسبوك أو ملئ طلب بالفرع في حال عدم التمكن من استخدام اي من الطرق السابقة.