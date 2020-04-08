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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة أمن الدولة تتسلم ملف سورى تسلل للبلاد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:25 ص
نيابة أمن الدولة
نيابة أمن الدولة
نجلاء رفاعي
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تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، ملف تحقيقات واقعة ضبط سوري الجنسية متهم بحمل مخططات إرهابية وتسلله داخل البلاد بطريقة غير شرعية من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.

وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن الوطني حول نشاط المتهم وطريقة دخوله إلى البلاد والجماعات التي يتواصل معها.

كانت معلومات سرية وردت لقسم مصر القديمة مفادها تسلل شقيقين سوريي الجنسية داخل البلاد بطريقة غير شرعية، واستئجار شقة مفروشة.

وعلى الفور وجّه العميد أيمن أنور، مفتش مباحث مصر القديمة، بانتقال قوة من القسم قادها الرائد عبدالرحمن يوسف معاون أول القسم والنقباء إبراهيم كرم وأحمد أبوالمكارم ومحمد عاطف معاونو مباحث القسم.

وبالفحص والتحريات تبين أن المتهمين هما كل من "محمد.ف" وشقيقه "م.ف"، عاطلين ويحمل الأول جواز سفر دون تأشيرات أو أختام ودخل البلاد من سنتين بطريقة غير شرعية عن طريق السودان وبتفتيش الشقة عثر على عدد من الكتب تحرض على الإرهاب والشغب، وتم ضبط المتهم الأول وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شقيقه الهارب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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