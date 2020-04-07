«الداخلية» تعقم السجون والمنشآت الشرطية (صور)

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.وجاء ذلك وفقًا للبرنامج الزمني الذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير تماشيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة؛ لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.