الباز: أجريتُ تحليل كورونا بعد زيارتى معهد الأورام والنتيجة سلبية



وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "حابب أُطمئن كل الناس اللى كانت قلقانة عليا، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية".



وتابع: "الناس كانت عارفة إنني كنت في معهد الأورام، ومنذ إعلان إصابة 17 من طاقم الأطباء والتمريض في المعهد، والكل كان يسألني ويحاول الاطمئنان على صحتي".



قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه دشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح معهد الأورام، وذهب ومعه فريق إعداد "90 دقيقة" للتبرع بالدم يوم 30 مارس الماضي، مشيرا إلى أنه بعد إصابة 17 من طاقم الأطباء والتمريض من معهد الأورام بفيروس كورونا المستجد أجرى التحاليل، وتبين أن النتيجة سلبية.